Fluminense venceu o Bragantino - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C

Publicado 09/12/2021 23:35 | Atualizado 09/12/2021 23:42

Rio - Todos fizeram a sua parte. Os tricolores foram em peso ao Maracanã, fizeram uma lista festa e, em campo, o time correspondeu. Na última rodada do Brasileiro, o Fluminense bateu por 3 a 0 a lanterna Chapecoense e garantiu uma vaga na Libertadores do ano que vem. David Braz e Luiz Henrique fizeram os gols do jogo.

Chuva de pó de arroz e cantoria durante os 90 minutos. O ambiente era o melhor possível para dar o "até logo" ao Templo do Futebol, que ficará fechado por cerca de três meses para troca do gramado. A resposta da equipe não foi com uma atuação de gala, mas o suficiente para uma temporada de altos o baixos em clima de alegria. Só não foi melhor porque o Bragantino venceu o Internacional por 1 a 0, com gol de Artur no fim, obrigando o Flu a jogar a Pré-Libertadores em 2022.

Como todo o ano do Fluminense, faltou técnico na maior parte do primeiro tempo e o Time de Guerreiros compensou na vontade. O adversário frágil também ajudou. No festival de chances perdidas, Arias foi quem mais levou perigo ao acertar a trave duas vezes.

Se faltou pouco para o gol no primeiro tempo, a porteira abriu rápido na etapa final. Aos 3 minutos, Marlon cobrou escanteio baixo, David Braz se antecipou à marcação e abriu o placar. O segundo também depressa. Luiz Henrique arriscou chute rasteiro de longe e a bola beliscou a trave de novo, mas desta vez foi morrer dentro do gol.

Já no apagar das luzes, o Abel Hernández deu um empurrãozinho para o grito dos tricolores ecoar ainda mais alto. Em sua possível despedida do clube, o uruguaio recebeu de Wallace e acertou um belo chute no cantinho. 3 a 0 e muita festa no Maracanã.