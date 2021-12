German Cano - CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

German Cano CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/12/2021 10:04

Rio - As negociações entre o atacante Germán Cano e Fluminense estão suspensas. O argentino recebeu uma proposta milionária de um clube árabe e pode estar de mudança. Segundo informações do portal "Atenção, vascaínos", o jogador pode sair do país já nesta janela de transferências.

Segundo informações do repórter da Rádio Globo/CBN, Victor Lessa, após receber a proposta do "mundo árabe", Cano solicitou que as negociações com Fluminense, que já estavam em andamento, fossem suspensas.

Caso o jogador decida por ficar no Brasil, o Fluminense é o favorito para ser a nova casa do atacante - quer que se manter na cidade do Rio de Janeiro.