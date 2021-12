Felipe Melo está perto de fechar com o Fluminense - Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Felipe Melo está perto de fechar com o Fluminense Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Publicado 10/12/2021 09:33

Rio - Com o final do Brasileirão, o Fluminense já muda a chave e começa a pensar em 2022. Com a vaga na pré-Libertadores assegurada, o Tricolor terá Felipe Melo como seu primeiro reforço para a próxima temporada. As informações são do portal "globoesporte.com".

O volante, que esteve no Rio de Janeiro na última semana, realizou exames médicos e pode ser anunciado pelo Fluminense já na próxima semana.

Os exames ocorreram na última quinta-feira, em uma clínica no bairro das Laranjeiras. Logo após, o volante retornou a São Paulo, onde receberá uma homenagem antes de sair de fato do Palmeiras. Pelo clube paulista, Felipe Melo conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista.

Agora, a diretoria tricolor espera o jogador voltar para o Rio de Janeiro na próxima segunda-feira e assim, assinar um contrato de dois anos com o Fluminense. O anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias.