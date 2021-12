André - Lucas Mercon

10/12/2021

Rio - Eleito o craque da partida na vitória do Fluminense sobre a Chapecoense, por 3 a 0, no Maracanã, nesta noite no Rio de Janeiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, o volante André fez um balanço da sua temporada e valorizou o empenho do elenco para colocar o clube na Libertadores de 2022.

André foi ovacionado pelos mais de 48 mil torcedores que estiveram nas arquibancadas. Apesar disso, o início de trabalho no elenco profissional não foi nada fácil e ele cogitou sair para ter mais oportunidades em campo.

"Foi uma temporada muito difícil para mim. Principalmente no começo, quando não tive muitas oportunidades. Pensei em sair, não sabia se ficaria ou não, mas graças a Deus recebi uma oportunidade. Nunca parei de trabalhar, perseverei", disse o jogador na saída do gramado.

"Estou muito feliz. Infelizmente, não conseguimos a vaga direta, mas empenho não faltou. Agora é focar, fazer uma boa pré-temporada para pegar a fase de grupos", completou André, destaque do Fluminense na reta final do campeonato.

Quem também encerrou a temporada em alta e nas graças do torcedor foi o atacante Luiz Henrique, que disse ter vivido um sonho ao jogar com o Maracanã lotado. "Trabalhei muito por esta oportunidade de estar jogando diante da torcida do Fluminense, que sempre me apoiou, sempre me ajudou. Meu sonho era jogar com o Maracanã lotado assim. Sempre sonhei isso. Fiquei andando no campo, estava emocionado ouvindo a torcida gritando meu nome", disse o atacante, bastante emocionado.

Com a vitória, o Fluminense encerrou a competição na sétima posição, com 54 pontos, ficando com a vaga na Pré-Libertadores de 2022.