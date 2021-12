Mário Bittencourt já deu início ao planejamento de 2022 - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 10/12/2021 13:07

Além de Felipe Melo, o Fluminense já tem a segunda contratação para a próxima temporada. O clube acertou os últimos detalhes com o Barcelona de Guayaquil-EQU para o empréstimo de um ano de Mario Pineida, que é aguardado no Rio na próxima semana para realizar exames médicos. A informação inicial é do site 'GE'.

Mario Pineida Reprodução

O lateral esquerdo enfrentou o Fluminense nas quartas de final da Libertadores deste ano e agradou diretoria e comissão técnica. Além dele, o Tricolor também estava de olho em Cristiano, do Sheriff, da Moldávia. Ele chega para o lugar de Egídio, que não ficará em 2022.



Pelo acordo entre Fluminense e Barcelona-EQU, o jogador chegar por empréstimo de um ano e terá um valor fixado para a compra. A opção por Pineida deve-se ao fato de ele jogar nas duas laterais e também de o valor da negociação ser baixo.

Aos 29 anos, Pineida jogará fora do Equador pela primeira vez. Ele estava no Barcelona desde 2016.