Ricardo GoulartDivulgação

Publicado 11/12/2021 10:59

Rio - De volta a Libertadores em 2022, o Fluminense segue ativo no mercado e busca reforços para a próxima temporada. Depois de deixar tudo acertado com Felipe Melo, o Tricolor vai atrás de outro nome conhecido, mas desta vez para o ataque: Ricardo Goulart. As informações são do portal "ge.com".

O meia-atacante, hoje com 30 anos, é bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro (2013/14) e está livre no mercado desde o último mês, após rescindir com o Guangzhou Evergrande, da China. O clube chinês tem enfrentado grave crise financeira neste ano.

O Fluminense já entrou em contato com a equipe do jogador para entender as condições do negócio e assim montar um projeto para tentar trazer Goulart para as Laranjeiras. No entanto, as conversas ainda estão apenas no começo e o Tricolor entende que a concorrência será grande.