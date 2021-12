Rafinha - Lucas Uebel/Grêmio

Publicado 11/12/2021 19:00

Rio - O lateral-direito Rafinha, de 36 anos, é um dos jogadores mais caros do elenco do Grêmio. Ventilado como possível reforço do Fluminense, o veterano admitiu que tem ofertas para deixar o clube gaúcho, mas que ainda não decidiu qual o seu futuro na próxima temporada.

"Todo mundo que está nesse grupo vive esse luto… Não decidi nada, não falei com ninguém. Vou descansar e a diretoria vai se reunir. Deixa eles resolver, planejar 2022. Não dá para falar nada sem que seja resolvido primeiramente. Eu não tenho acerto com ninguém, ofertas sim, mas não dei a palavra para ninguém. Tenho contrato e vou esperar a direção definir o que quer. Estou disposto a ajudar. Vou ver o que a diretoria vai decidir. A questão financeira não é problema, então poderia. Quem me conhece sabe a situação que eu vim pra cá também", afirmou em entrevista à "Rádio Grenal".



Rafinha não quis mirar em um culpado específico pelo rebaixamento do Grêmio. O veterano exaltou a qualidade do elenco do clube gaúcho e afirmou que a queda aconteceu devido a combinação de fatores.



"Faltam palavras porque tudo que eu falar não vai justificar nada. Todo mundo sabe a parcela de culpa que tem. Todos os jogadores sabem o peso da camisa do Grêmio, está sendo difícil, um luto que estamos vivendo. Todo jogador que já vestiu a camisa do Grêmio sabe o peso dela. É um momento difícil, uma situação chata e que envolve milhões de torcedores. Nosso grupo é qualificado, jogadores vencedores. Foi uma porção de erros que aconteceu no começo da temporada fez com que nós pagássemos no final. Nosso grupo é muito qualificado. Tantos jogadores vencedores. É difícil apontar algo agora, foi uma porção de erros", disse.