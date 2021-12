Fluminense - Lucas Mercon

Rio - Presente na premiação do Brasileiro de 2021, na CBF, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, negou que tenha chegado ao clube carioca qualquer proposta pelo atacante Luiz Henrique. Um dos destaques do clube carioca na última temporada, o jogador, de 20 anos, é atualmente a promessa de Xerém que estaria mais próxima de uma possível venda.

"Não (teve proposta), zero. Nunca recebemos nenhuma proposta pelo Luiz Henrique, nem antes, nem depois e nem agora. É um jogador que se fala muito, obviamente é um jogador belíssimo, um jovem talento do Fluminense e do futebol brasileiro. Em algum momento essa proposta pode chegar, mas não tivemos nem sondagem até agora", afirmou.

De acordo com informações de jornais europeus, alguns gigantes europeus como Milan e Real Madrid observam o jogador. Segundo as mesmas publicações, o Fluminense só deverá aceitar uma oferta na casa de 15 milhões de euros (cerca de R$ 95,27 milhões)

Luiz Henrique, de 20 anos, teve a sua primeira oportunidade no profissional no ano passado. Apesar de ter começado a temporada como titular, ele oscilou em 2021, porém, na reta final do Brasileiro, ele retornou ao time titular e se tornou o principal destaque ofensivo, sendo o artilheiro do Fluminense na competição com seis gols.