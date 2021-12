Willian Bigode - Divulgação

12/12/2021

Rio - Buscando se reforçar para disputar a Libertadores na próxima temporada, o Fluminense colocou o atacante William Bigode de volta na lista de interesse. Segundo informações do portal "ge.com", a chances do jogador pintar nas Laranjeiras são altas.

Bigode renovou seu contrato com o Palmeiras recentemente, em junho deste ano, e tem vínculo com o Alviverde até o fim de 2022. A renovação ocorreu meses após a primeira tentativa do Tricolor de contratar o jogador.

Mesmo com o contrato estendido até o fim da temporada, há uma grande chance de Bigode estar fora dos planos palmeirenses para o próximo ano, tendo em vista que o espaço perdido pelo jogador durante 2021. Para se ter ideia, o atacante sequer foi relacionado para a final da Libertadores.