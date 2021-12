Shakhtar Donetsk's Brazilian forward Tete and Sheriff's Brazilian defender Cristiano da Silva Leite vie for the ball during the UEFA Champions League group D football match between Shakhtar Donetsk and Sheriff at the Olympic Stadium in Kiev on December 7, 2021. (Photo by GENYA SAVILOV / AFP) - AFP

Publicado 12/12/2021 12:02

Rio - Os últimos dias têm sido agitados no Fluminense. Depois de encaminhar a contratação do volante Felipe Melo e o empréstimo do lateral-esquerdo Mario Pineida, do Barcelona de Guayaquil, o Tricolor quer mais um para a ala esquerda. Segundo informações do portal "ge.com", o time das Laranjeiras tem interesse em trazer o lateral-esquerdo Cristiano, do Sheriff, da Moldávia.

Aos 28 anos, Cristiano se destacou pelo Sheriff durante a fase de grupo da Liga dos Campeões. Em seis partidas, o lateral deu três assistência. O Fluminense já manifestou o desejo ter o jogador e fez sondagens junto ao clube europeu. As negociações seguem.

Antes de chegar à Moldávia, em 2017, o lateral teve passagens por CRB, Criciúma e Volta Redonda. Nascido em Niterói, no estado do Rio, o jogador vê a volta ao futebol brasileiro com bons olhos. Seu contrato com o Sheriff vai até o fim de 2022.