Douglas Costa - Lucas Uebel/Gremio FBPA

Publicado 12/12/2021 14:30 | Atualizado 12/12/2021 14:30

Rio - Ventilado pelo Flamengo, o atacante Douglas Costa foi consultado pelo Fluminense. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o clube das Laranjeiras deseja saber se o objetivo do atleta é seguir no futebol brasileiro ou retornar ao Velho Continente.

O atacante, de 31 anos, chegou ao clube gaúcho nesta temporada, após passagem pelo Bayern e pela Juventus. No entanto, apesar de ter sido contratado com status de craque, ele não conseguiu evitar o rebaixamento do Tricolor dos Pampas para a Série B.

Segundo o site, o empresário de Douglas Costa, Jorge Machado tem excelente relacionamento com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt e com o diretor de futebol Paulo Angioni. Recentemente, o agente negociou, por exemplo, as idas dos técnicos Odair Hellmann e Roger Machado para as Laranjeiras.

O portal ainda afirmou que além do Fluminense, outros clubes como Atlético-MG, Corinthians e Palmeiras também sondaram Douglas Costa. O atacante do Grêmio deverá decidir nos próximos dias o seu futuro. O seu vínculo com o clube gaúcho vai até o meio de 2022.