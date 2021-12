Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 13/12/2021

Rio - Esta segunda-feira marca o início do processo de busca por um novo técnico por parte da diretoria do Fluminense. Apesar de Marcão ter levado o time a classificação para a Libertadores de 2022, o treinador não deve se manter no cargo para a próxima temporada. A cúpula tricolor quer um novo nome com mais experiência para comandar o time. As informações são do portal "ge.com".

Vale ressaltar que Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, já havia confirmado que a definição sobre o comando técnico do time só comeria a ser decidido na próxima semana, ou seja, a partir de hoje. A tendencia é que novos nomes comecem a surgir ao decorrer dos próximos dias.

"Eu e o Paulo (Angioni) ainda não decidimos absolutamente nada sobre isso, sobre comissão técnica. Vai ficar para a semana que vem mesmo. Temos bastante tempo para trabalhar esse ano, diferente da temporada passada, que emendou. Esse ano a gente tem 40 dias de trabalho para fazer com calma", afirmou o presidente em entrevista na última sexta.