Gilberto - Felipe Oliveira/Bahia

Publicado 13/12/2021 12:29

Rio - O atacante Gilberto, ex-Vasco e que está em fim de contrato com o Bahia, não será jogador do Fluminense em 2022. De acordo com o site "Netflu", ele recusou a oferta do Tricolor para priorizar uma transferência para fora do Brasil.

Gilberto já recebeu sondagens do exterior e irá priorizá-las. Caso não chegue a acordo com nenhum clube estrangeiro, o Fluminense pode voltar para a jogada, mas o cenário é difícil.

Sem Gilberto, o Fluminense deve concentrar suas forças em Germán Cano. O ex-atacante vascaíno esteve próximo de um acerto, mas propostas do mundo árabe esfriaram o negócio.