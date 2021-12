Mário Bittencourt - Lucas Meçon/Fluminense

Publicado 14/12/2021 09:30

Rio - Em busca de um reforço para o ataque, o Fluminense tem mais um jogador na mira para 2022. O atacante Miguel Borja, que disputou o último Brasileiro pelo Grêmio, pode reforçar o clube carioca. O atleta não deverá seguir no clube gaúcho após o rebaixamento para a Série B. As informações são do portal "NetFlu".

Miguel Borja, de 28 anos, pertence ao Palmeiras. Seu principal momento no futebol foi em 2016, quando foi destaque do Atlético Nacional, da Colômbia, no título da Libertadores. Ele foi eleito o "Rei da América" naquela temporada.

O colombiano foi contratado pelo Verdão no ano seguinte, mas não conseguiu se destacar. Borja foi emprestado ao Junior Barranquilla e se destacou novamente. Porém, de volta ao futebol brasileiro, pelo Grêmio, o atacante não foi bem. Ele fez 20 jogos e marcou cinco gols pelo clube gaúcho.

Além de Borja, o Fluminense tem interesse em Germán Cano, Willian Bigode e Ricardo Goulart para a posição de ataque. Primeira opção do clube carioca para a temporada, Gilberto recusou a oferta do Tricolor e deverá atuar por um clube do exterior no ano que vem.