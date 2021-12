Germán Cano - ANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO

Germán CanoANDRE MELO ANDRADE/IMMAGINI/ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 13/12/2021 19:58

Rio - A negociação entre o Fluminense e o atacante Germán Cano pode ser adiada novamente. Em entrevista ao jornalista Victor Lessa, da Rádio Globo/CBN, nesta segunda-feira, o empresário José Constanzo, afirmou que o Tricolor segue sendo uma "possibilidade" para o jogador argentino.

"Sim, o Fluminense segue sendo uma possibilidade, mas não vamos resolver nada antes do Natal", destacou o empresário José Constanzo.



O planejamento do Fluminense era de receber uma resposta sobre a oferta até o final desta tarde. Como não aconteceu, o Tricolor deve decidir se ainda mantém a proposta pelo atacante argentino ou se direciona o foco nas negociações com o Willian Bigode, do Palmeiras, meia-atacante Ricardo Goulart, sem clube, e com o centroavante Gilberto, do Bahia.