Mário Bittencourt já deu início ao planejamento de 2022Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 13/12/2021 17:07

Rio - O meia-atacante Ricardo Goulart, ex-jogador do Palmeiras, é um dos alvos da diretoria do Fluminense para fortalecer o elenco em 2022. O atleta rescindiu recentemente com o Guangzhou Evergrande, da China, e está livre no mercado. De acordo com o portal "Saudações Tricolores", o Tricolor ainda está elaborando uma proposta.

Ao contrário do Fluminense, o Beskitas, da Turquia, já formalizou uma oferta pelo jogador de 30 anos. Por outro lado, ainda de acordo com o portal, o fato de retornar ao Brasil pode beneficiar a decisão do atleta pela futura proposta do Tricolor.

De qualquer forma, as conversas entre o Fluminense e Ricardo Goulart já foram iniciadas e, até o momento, o projeto agradou o meia-atacante e empresário. A oferta pelo jogador deve ser encaminhada ainda nesta semana.

No Brasil, Ricardo Goulart se destacou no Cruzeiro em 2013 e 2014, quando conquistou o bicampeonato do Campeonato Brasileiro da Série A, sob o comando de Marcelo Oliveira. Em 2019, com a camisa do Palmeiras, o atleta teve uma rápida passagem por 4 meses e não se destacou.