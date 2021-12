Felipe Melo assina contrato até o fim de 2024 - Foto: Mailson Santana/FluminenseFC

Publicado 13/12/2021 16:40

Rio - O jornalista Renato Maurício Prado, do portal "UOL", ironizou a contratação de Felipe Melo no Fluminense, nesta segunda-feira. O jogador tem 38 anos e fechou um vínculo até o fim de 2024 com o Tricolor para ser um dos líderes da equipe na próxima temporada.

"Meus pêsames ao Fluminense, meus pêsames. O Fluminense está montando um time de sub-40. É Fred, Felipe Melo, Egídio, Bobadilla. É tudo velhinho. O Fluminense deveria colocar no símbolo uma bengala", disse o jornalista Renato Maurício Prado.

Além disso, relembrou que o mascote do Tricolor é um cartola que utiliza uma bengala. Na época, era em referência à nobreza e à classe alta no país. No entanto, ao longo dos anos, o personagem caiu em desuso e o jornalista indicou que o novo significado seja para retratar a média de idade do elenco do Fluminense.