Publicado 14/12/2021 12:47

Rio - Após anunciar Felipe Melo, o Fluminense está perto de acertar com mais um reforço vindo do Palmeiras. Sonho de consumo do clube na temporada passada, Willian Bigode encaminhou um acordo para defender o Tricolor em 2022. As informações são do portal "Saudações Tricolores".

De acordo com informações do portal "globoesporte.com", o jogador é esperado na próxima semana para assinar com o Fluminense. O Tricolor venceu a concorrência do Santos para contar com o veterano.

Após uma temporada com pouco espaço no Verdão, o veterano deverá acertar para defender o Fluminense no ano que vem. Willian se encaixa no perfil de reforços que o Tricolor busca para 2022. O atacante conquistou títulos de expressão vestindo a camisa do Corinthians, do Cruzeiro e do Palmeiras.

Com 35 anos, Willian também teve ofertas de Santos e Cruzeiro, mas o atacante vê o Fluminense como a melhor opção. Na última temporada, ele entrou em campo em 37 partidas e fez dez gols pelo Alviverde.