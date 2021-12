Hudson - Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 14/12/2021 14:29

Rio - O Fluminense analisa prorrogar o contrato do volante Hudson, de 33 anos, para não sofrer futuros problemas jurídicos. O vínculo de empréstimo pelo São Paulo encerra no fim do ano e a tendência é de que o Tricolor renove para o atleta continuar se recuperando de uma grave lesão no joelho que sofreu em maio. A informação é do portal "GE".

A lesão do veterano não permitiu o retorno em campo desde então. Por outro lado, o Fluminense não é o único interessado em ter o jogador no plantel, apesar de ser para recuperação. Na última semana, o Cruzeiro divulgou um pacote de reforços e o volante pode ser o próximo.

Para a mesma posição, o elenco do Fluminense conta com André, Martinelli, Yago Felipe, Wellington, Nonato e Felipe Melo, o último foi anunciado na última segunda-feira, para ser um dos líderes da equipe tricolor na próxima temporada.