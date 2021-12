Felipe Melo - Fluminense - Divulgação/Fluminense

Publicado 14/12/2021 15:49

Rio - O comentário de Felipe Melo na publicação do meia-atacante Ricardo Goulart, animou bastante a torcida do Fluminense com a repercussão. O volante pediu para o jogador fechar o contrato com o Tricolor e reforçar o elenco na próxima temporada.

De acordo com o portal "Saudações Tricolores", o jogador deve receber uma proposta do Fluminense nesta semana. Além do Tricolor, o Besiktas, da Turquia, é outro interessado em Ricardo Goulart e já enviou uma oferta para o atleta, que está atualmente sem clube, após rescindir o contrato com o Guangzhou Evergrande, da China.

Para reforçar o elenco do Fluminense, a diretoria já anunciou a contratação do volante Felipe Melo e encaminhou o contrato por dois anos com o atacante Willian Bigode. Os dois atletas estavam no Palmeiras e foram liberados pelo clube paulista.