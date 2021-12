Abel Braga - Reprodução

Publicado 15/12/2021

Rio - Abel Braga está de volta ao Fluminense. O Tricolor anunciou a contratação do técnico, de 69 anos, que irá dirigir o clube das Laranjeiras pela quarta vez na história. A sua última passagem pelo tetracampeão brasileiro foi durante as temporadas de 2017 e 2018.

O último clube de Abel foi o Lugano na Suíça. O técnico ficou no comando do clube apenas três meses e acabou demitido após uma mudança na gestão da equipe europeia. Ao todo, o técnico dirigiu o Lugano em cinco jogos, tendo vencido três e perdido dois.

O último trabalho de Abel Braga no Brasil foi no Internacional na temporada passada. O técnico levou o Colorado ao vice-campeonato do Brasileirão. A equipe gaúcha terminou a competição com um ponto atrás do Flamengo e o comandante foi eleito o melhor técnico da edição de 2020 do torneio.

Abel Braga tem uma trajetória vitoriosa pelo Fluminense. Como jogador de futebol, Abel iniciou a sua carreira no Tricolor, depois acabou defendendo o Vasco, mas sempre citou o clube das Laranjeiras como essencial na sua formação como atleta e também como pessoa.

Como técnico, Abel voltou ao Flu em 2005. Em uma temporada de muitas emoções positivas e negativas, ele acabou conquistando um Carioca. Depois voltou em 2011, na sua melhor passagem, que durou mais de dois anos. Ele conquistou mais um Carioca e foi campeão do Brasileiro. Sua última passagem começou em 2017 e durou pouco mais de um ano. Desta vez, Abel não conseguiu levantar nenhuma taça de expressão, sendo apenas campeão da Taça Guanabara e da Taça Rio.