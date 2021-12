Willian Bigode - Reprodução

Publicado 15/12/2021 09:00 | Atualizado 15/12/2021 09:11

Rio - O Fluminense está muito perto de fechar com mais um reforço para a temporada de 2022. O atacante Willian Bigode, do Palmeiras, já tem tudo certo com o clube carioca. Falta apenas os exames médicos para que o atleta, de 35 anos, assine contrato com o Tricolor. As informações são do portal "UOL".

Willian Bigode é sonho antigo do Fluminense. O clube carioca tentou a contratação do atleta no começo da temporada, porém, ele acabou renovando com o Palmeiras. Após uma temporada com poucas oportunidades, o atacante vai desembarcar no Rio de Janeiro.

Para fechar com Willian, o Fluminense levou a melhor sobre Santos e Cruzeiro que também tentaram contratar o jogador. O atacante é esperado na próxima semana para ser anunciado como reforço para 2022.