Patrick - Reprodução

PatrickReprodução

Publicado 15/12/2021 18:45

Rio - O Fluminense segue com uma postura agressiva no mercado e tem mais um jogador na mira. O meia Patrick, de 29 anos, do Internacional, foi sondado pelo Tricolor para reforçar o elenco para 2022. As informações são do portal "Revista Colorada".

Considerado um dos principais jogadores do clube gaúcho, Patrick não deverá permanecer no Colorado no ano que vem. Além do Fluminense, Santos, o São Paulo e um clube do futebol mexicano têm interesse na contratação do atleta.

Em contato com o portal NetFlu, o empresário do atleta afirmou que não houve qualquer conversa com o Fluminense. Com isso, o interesse do Tricolor até o momento não passou de uma sondagem.

Patrick chegou ao Internacional em 2018 após passagens por Goiás e Sport. Ele trabalhou com Abel Braga no vice-campeonato brasileiro do Colorado no ano passado. Na última temporada, o meia entrou em campo em 48 jogos, fez cinco gols e deu cinco assistências.