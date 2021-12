Zagueiro segue nos planos do Fluminense e afasta interesse do Cruzeiro - Foto: Lucas Merçon/FluminenseFC

Publicado 15/12/2021 16:08 | Atualizado 15/12/2021 16:36

Rio - O zagueiro Manoel deve permanecer no Fluminense para a próxima temporada, ao contrário do que afirmou o empresário Pedro Lourenço, principal investidor do Cruzeiro. Na ocasião, o agente revelou que tinha um acerto com o retorno do ex-jogador ao clube mineiro para a disputa Brasileiro da Série B. A informação é do portal "GE".

Por outro lado, a tendência é de que o jogador seja mantido no plantel tricolor e não haja dificuldades para manter o contrato que está em vigor até abril de 2023. Para confirmar a informação, o estafe de Manoel negou que tenha recebido contato do Cruzeiro para abrir conversas sobre um possível retorno.

Além de Manoel, o Fluminense conta com Nino, Luccas Claro, David Braz, Matheus Ferraz e Luan para disputar posição pelo setor defensivo tricolor. Por outro lado, caso haja necessidade e consentimento de Abel Braga, o volante Felipe Melo pode também desempenhar a mesma posição.