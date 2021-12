Abel Braga - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 15/12/2021 15:49

Rio - De volta ao Fluminense após pouco mais de três anos, Abel Braga terá mais um grande desafio no comando do Tricolor. O técnico irá retornar para as Laranjeiras menos badalado que das últimas vezes, vai encontrar um elenco que deverá ser recheado de medalhões e poderá alcançar uma marca histórica e se tornar o treinador que mais dirigiu o clube carioca em todos os tempos.

Nas outras três vezes que dirigiu o Fluminense, Abel Braga estabeleceu trabalhos que foram duradouros. Em 2005, quando assumiu o Tricolor, o técnico ainda não era uma grande estrela do futebol brasileiro, mas estava no caminho de ser. Ele assumiu a equipe no começo da temporada, conquistou o título do Carioca e deixou o Flu no fim do ano passa assumir o Internacional e ser campeão da Libertadores e do Mundial no ano seguinte.

Em 2011, Abel Braga voltou ao Fluminense já consagrado e depois de uma passagem pelo Mundo Árabe. Esta foi a passagem mais duradoura e vitoriosa. O técnico conquistou um Carioca e um Campeonato Brasileiro, ambos em 2012. Após mais de dois anos de trabalho, o comandante acabou deixando o clube das Laranjeiras no meio de 2013.

Em 2017, em sua terceira passagem, Abel Braga assumiu um Fluminense já sem o forte patrocinador da Unimed. O técnico era considerado o "Camisa 10" daquele time. Apesar de ter realizado um trabalho interessante, principalmente na gestão com jovens, o comandante não conquistou títulos desta vez. O momento mais marcante dessa passagem aconteceu após a morte do filho de Abel, João Pedro Braga, de apenas 18 anos, em um acidente dentro de casa. Os torcedores do Fluminense prestaram um grande apoio que deixou o técnico muito emocionado. Sua passagem se encerrou no meio de 2018.

Em 2022, Abel Braga não irá reencontrar nem o Fluminense que esbanjava dinheiro por conta da parceria com o antigo patrocinador, mas também não verá uma equipe com investimentos tão modestos como em 2017 e 2018. O técnico deverá ter disponível um grupo jovem, com alguns medalhões, uma mescla que tem como objetivo fazer do Tricolor uma equipe competitiva que tenha possibilidades de conquistar os títulos que os torcedores desejam há alguns anos.

O reencontro pode ser glorioso para Abel, que é o segundo técnico com mais partidas pelo Fluminense. Ao todo são 328 jogos, contra 474 de Zezé Moreira. No Fluminense, o técnico tenta passar uma borracha nas suas últimas experiências em clubes cariocas. Em 2019, Abel deixou o Flamengo poucos meses após ser contratado. Bastante criticado pelos rubro-negros, o técnico foi substituído por Jorge Jesus que viveu uma temporada história pelo Rubro-Negro. No ano seguinte, o treinador assumiu o Vasco e acabou deixando o comando após uma campanha péssima no Campeonato Carioca.

Depois disso, Abel Braga assumiu o Internacional no Brasileiro e apesar de não ter sido campeão, deu a volta por cima sendo eleito o melhor técnico da competição em 2020. De volta ao Fluminense, clube onde também se sente em casa, Abelão quer provar que os dias ruins ficaram para trás e que no Tricolor as coisas são diferentes.