Volante do Fluminense celebra prêmio de revelação do Brasileirão e exalta Felipe Melo: 'Ídolo' Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 15/12/2021 15:39

Rio - O volante André rasgou elogios ao Felipe Melo e destacou que o veterano é o seu "ídolo", em entrevista ao portal "NETFLU". Além disso, comentou sobre a ajuda fora de campo com Marcão, que retornou ao cargo de auxiliar permanente do Fluminense, após o anúncio de Abel Braga. O atleta aproveitou para comemorar também o prêmio de revelação no Campeonato Brasileiro.

"Felipe Melo é um ídolo, independente de onde atuar. Ele vai me ajudar bastante a evoluir. Sim, verdade. Na hora, eu não acreditei. Mas, graças a Deus, pude estar ganhando esse prêmio muito importante para a minha carreira", destacou André em entrevista ao portal "NETFLU".

"Marcão foi um cara que me deu uma confiança absurda, ainda mais que ele era da posição. Ele me deu muitas instruções e montou um esquema em que eu me senti muito a vontade", concluiu.