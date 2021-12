Abel Braga revela ter recusado convite da Europa para retornar ao Fluminense - Foto: Daniel Perpetuo/Fluminense FC

Abel Braga revela ter recusado convite da Europa para retornar ao Fluminense Foto: Daniel Perpetuo/Fluminense FC

Publicado 15/12/2021 19:39

Rio - O treinador Abel Braga revelou ter interrompido conversas para retornar à Suíça após receber proposta para assumir o Fluminense. Em entrevista ao site oficial do clube, o técnico destacou que quando se trata do Tricolor, "não tem o que esperar".

"O sentimento começa a aflorar de uma maneira totalmente diferente. Vir aqui me dá uma enorme satisfação. Porque, sinceramente, eu estava para receber um convite do Campeonato Suíço no final do mês, já havia conversas. Mas não tem o que esperar. Quando surge o Fluminense, não tem o que esperar. É mais um desafio, é uma prestação de serviço que será desempenhada com muito carinho, com muito respeito e, acima de tudo, com um sentimento muito forte que eu tenho pelo clube", disse Abel Braga.

Abel Braga assume o Fluminense pela quarta vez na carreira vitoriosa do treinador. Ao todo, foram 328 partidas no comando do Tricolor, se tornando o segundo comandante que mais dirigiu o clube das Laranjeiras. O técnico fica atrás apenas de Zezé Moreira, com 474 jogos.