Luiz Felipe em treinamento pelo SantosIvan Storti / Santos

Publicado 02/03/2023 13:27

Após a lesão de Manoel, o Fluminense voltou ao mercado em busca de um zagueiro, e parece que o clube pode ter definido seu alvo. De acordo com o portal "Diário do Peixe", o Tricolor fez uma sondagem pelo zagueiro Luiz Felipe, do Santos. O defensor de 29 anos estaria disposto a deixar a equipe paulista e espera uma proposta oficial.

Além do Fluminense, o Cuiabá também se interessa por Luiz Felipe. O zagueiro do Santos não vem tendo espaço sob o comando de Odair Hellmann e deseja sair do clube. Além disso, ele foi treinado por Fernando Diniz no Peixe, em 2021.

Luiz Felipe é jogador do Santos desde 2016, e já passou por altos e baixos com a camisa alvinegra. Em 2023, entretanto, ainda não entrou em campo. Porém, Odair Hellmann conta com ele para o restante da temporada. O zagueiro nutre um grande carinho pela equipe santista, mas a vontade de jogar é o maior fator que pesa para a mudança de planejamento de sua carreira.

Ao todo, Luiz Felipe disputou 166 partidas com o Santos, marcou cinco gols e deu duas assistências.