Gabriel Pirani poderá jogar em várias posições pelo FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 02/03/2023 15:04

Além do reencontro com Fernando Diniz, Gabriel Pirani também dividirá novamente o dia a dia com Giovanni, companheiro dos tempos de base no Santos. Apresentado nesta quinta-feira (2) com um discurso de aprender com os mais experientes, o jovem meia de 20 anos aposta na ajuda dos dois para a adaptação no Fluminense, e também vive a expectativa de conviver com Marcelo, outro recém-contratado.



"Eu fico até nervoso de cumprimentar o Marcelo. Brincadeiras à parte, eu quero aprender muito com ele, jogador muito grande a nível mundial. Poder conviver com ele será muito bom", disse o meia.



Além de Marcelo, Gabriel Pirani também tem outra referência de aprendizado que é Paulo Henrique Ganso, outro que nasceu para o futebol no Santos e que joga como meia, sua função original.



"Estou muito feliz de treinar ao lado dele, poder aprender. Quando cheguei ele falou comigo e disse que me ajudaria. Estou muito feliz em estar ao lado de um ídolo", afirmou.



Mas a principal aposta do jovem meia segue em Fernando Diniz. O treinador, com quem trabalhou no ex-clube em 2021, voltou a ser muito exaltado.



"Com o Diniz foi o momento em que eu mais joguei no Santos e provei que poderia dar resultado. Depois da saída dele foi difícil ter uma sequência. Fico feliz de voltar a trabalhar com ele e espero aprender ainda mais", avaliou.



Um dos pontos a favor de Gabriel Pirani é a versatilidade, características desejada pelo treinador. Até em função disso, ele preferiu não dizer em que posição jogará no Fluminense.



"Eu tenho muito como característica jogar em diversas funções. Com o Diniz eu joguei como 8, como 10, nas duas pontas, como falso nove. Eu me sinto confortável do meio para a frente. Pelo estilo de jogo dele, que é muito dinâmico, não posso dizer ao certo onde vou jogar", completou.