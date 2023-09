Paulo Henrique Ganso treinou com bola e está mais perto de voltar ao time após quase um mês - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 24/09/2023 14:19

A chance aumentou de Paulo Henrique Ganso jogar na quarta-feira (27), contra o Internacional, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O camisa 10 voltou a treinar em campo neste domingo (24) com o grupo do Fluminense, assim como Jhon Arias, no CT Carlos Castilho.



O camisa 10 era quem mais preocupava, já que não atua há quase um mês, desde que recebeu uma pancada no joelho esquerdo, no 3 a 1 sobre o Olimpia.

Os dois participaram da atividade na manhã, assim como no sábado , e mostraram estar recuperados de problemas físicos., já que não atua há quase um mês, desde que recebeu umao, no 3 a 1 sobre o Olimpia.

Já Arias está recuperado de entorse leve no tornozelo direito, sofrida na derrota por 4 a 2 para o Vasco, há uma semana. Em função do problema físico, ele não enfrentou o Cruzeiro.



A participação dos dois jogadores é vista com otimismo no Fluminense, principalmente após os treinos deste fim de semana. Se eles confirmarem presença, o técnico Fernando Diniz terá todos os titulares à disposição.

A partida contra o Internacional será às 21h30 na quarta-feira, no Maracanã. E a volta será uma semana depois, no Beira-Rio.