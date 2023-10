Terceiro uniforme do Fluminense - Divulgação / Fluminense

Terceiro uniforme do FluminenseDivulgação / Fluminense

Publicado 11/10/2023 09:30 | Atualizado 11/10/2023 11:59

Rio - O Fluminense divulgou na manhã desta quarta-feira o seu novo terceiro uniforme para a atual temporada. O Tricolor fez uma homenagem a Angenor de Oliveira, o Cartola, um dos maiores nomes da história da música brasileira, que completaria nesta quarta: 115 anos.

O samba, a paixão e as cores se entrelaçam nessa homenagem a um ícone do Rio de Janeiro!



A nova camisa do Fluminense é uma celebração à vida de Cartola e à sua relação com o Tricolor das Laranjeiras. As cores verde e rosa, inspiradas na Mangueira e a poesia de Cartola costurada… pic.twitter.com/0DihtWSdRO — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 11, 2023

Além de um dos grandes nomes da música do país, Cartola foi um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira, uma das principais escolas de samba do Rio de Janeiro. Ele também foi compositor de alguns sambas-enredos que a Verde e Rosa levou para a Avenida.

"O samba, a paixão e as cores se entrelaçam nessa homenagem a um ícone do Rio de Janeiro! A nova camisa do Fluminense é uma celebração à vida de Cartola e à sua relação com o Tricolor das Laranjeiras. As cores verde e rosa, inspiradas na Mangueira e a poesia de Cartola costurada na camisa são uma homenagem ao cotidiano carioca que transcende as quatro linhas", publicou o Fluminense em nota oficial.