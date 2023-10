Kauã Elias em ação com a camisa do Fluminense - Foto: Leonardo Brasil/Fluminense

Kauã Elias em ação com a camisa do FluminenseFoto: Leonardo Brasil/Fluminense

Publicado 11/10/2023 15:40

Rio - Kauã Elias, do Fluminense, não escondeu a felicidade por aparecer na lista das principais promessas do futebol internacional para os próximos anos , publicada pelo jornal inglês "The Guardian". O atacante comentou a realização de representar tanto o Tricolor quanto o país e também destacou a importância de manter a humildade e o foco.

"Fico muito feliz de estar nessa lista. É uma realização muito grande poder representar o Fluminense e o Brasil. Agora é manter os pés no chão, o foco e a humildade para que eu possa ter um desempenho ainda melhor. Agradeço ao clube, a minha família e a todos que estão me ajudando nessa caminhada", disse Kauã Elias, de 17 anos, ao site oficial do Fluminense.

No total em jogos pelas categorias de base, Kauã entrou em campo em 180 partidas e fez 114 gols com a camisa do Fluminense. O jovem fez a estreia como profissional na derrota por 1 a 0 para o Strongest, pela primeira fase da Libertadores, na Bolívia. Assim, tornou-se o atleta mais jovem a defender o Tricolor na competição continental.

SOBRE A PUBLICAÇÃO DO THE GUARDIAN

O jornal traz uma lista de 60 jogadores que nasceram em 2006 e que são vistos com grande expectativa pelo futebol europeu. Além Kauã Elias, mais três brasileiros aparecem nela: Endrick (Palmeiras), Luis Guilherme (Palmeiras) e Vitor Reis (Palmeiras).