Kauã Elias - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 11/10/2023 11:41

Rio - O atacante Kauã Elias, de 17 anos, foi citado pelo jornal inglês "The Guardian" como uma das principais promessas do futebol internacional para os próximos anos. A publicação traz uma lista de 60 jogadores que nasceram em 2006 e que são vistos com grande expectativa pelo futebol europeu. Além dele, mais três brasileiros estão: Endrick, Luis Guilherme e Vitor Reis, todos do Palmeiras.

No total, em jogos pelas categorias de base, Kauã entrou em campo em 180 partidas e fez 114 gols com a camisa do Fluminense. O jovem fez sua estreia como profissional na derrota para o The Strongest, pela primeira fase da Libertadores, na Bolívia.

Em 2023, ele disputou o Sul-Americano Sub-17 pela seleção brasileira e acabou sendo campeão e artilheiro da categoria. O jovem tem contrato com o clube até dezembro de 2026 e multa rescisória de cerca de R$ 280 milhões para o exterior.