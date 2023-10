Fernando Diniz é o técnico do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 11/10/2023 15:22 | Atualizado 11/10/2023 16:28

Rio - A derrota no clássico diante do Botafogo, no domingo (8), custou a invencibilidade do Fluminense como mandante no Campeonato Brasileiro. Último invicto da competição, o Tricolor sofreu o primeiro revés com o mando de campo, além de uma longa sequência dentro do Maracanã.

O Clássico Vovô marcou o embate dos dois melhores mandantes do Brasileirão de 2023. O Fluminense, no entanto, era o único invicto. Com a vitória, o Botafogo manteve a liderança como mandante e se tornou o responsável pela primeira derrota dos tricolores dentro de casa.

No Brasileirão, o Fluminense, agora, soma 14 jogos, 10 vitórias, três empates e uma derrota com mando de campo, com 79% de aproveitamento. No Maracanã, foram 12 partidas, nove vitórias, dois empates e uma derrota. Já outros dois duelos foram realizados em Volta Redonda, com uma vitória e um empate.

O Fluminense entrou em campo no clássico com o Botafogo defendendo uma invencibilidade de 26 jogos no Maracanã. A última derrota no estádio tinha sido justamente contra o mesmo rival por 1 a 0, em janeiro, no Campeonato Carioca. Desde então, o Tricolor obteve a sua maior sequência desde 1971.

Após sair do G-6 com a derrota no Clássico Vovô, o Fluminense volta a campo no próximo dia 19, às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, no Maracanã, e busca se reabilitar no campeonato. Será o último jogo no estádio antes da final da Libertadores, no dia 4 de novembro, às 17h, contra o Boca Juniors.