Lima - Mailson Santana / Fluminense

Publicado 11/10/2023 15:45

Rio - Reforço do Fluminense para esta temporada, o meia Lima, de 27 anos, é um jogador bastante importante para o elenco de Fernando Diniz. O atleta atua como volante, meia e atacante, e a sua polivalência o fez ser o jogador com mais partidas pelo Tricolor em 2023. São 53 jogos, mesmo número de Fábio, e a marca já é um recorde em sua carreira.

Os números são iguais aos que Lima alcançou em 2022 pelo Ceará e são maiores que o jogador já alcançou na carreira. Como o Fluminense tem mais 12 jogos no Brasileiro e a final da Libertadores, muito provavelmente, a temporada atual será de forma isolada a que Lima mais entrou em campo na carreira.

Revelado pelo Grêmio, Lima teve uma experiência no Mallorca, da Espanha, antes de se profissionalizar. Depois retorno ao clube gaúcho, passou pelo Ceará, teve uma experiência no futebol dos Emirados Árabes, antes de voltar ao Vôzão. Foram três temporadas completas pelo clube cearense, antes do acerto com o Fluminense.

Na atual temporada, Lima já foi titular e reserva. Atualmente é opção no banco para Fernando Diniz, mas tem oportunidades em praticamente todas as partidas. Em 53 jogos, o jogador fez cinco gols e deu quatro assistências.