Nino é um dos pilares da boa temporada do Fluminense de Fernando Diniz - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 27/10/2023 11:00 | Atualizado 27/10/2023 11:04

Rio - O zagueiro Nino, de 26 anos, que sofreu uma lesão no joelho esquerdo dificilmente terá condições de voltar ao Fluminense antes da final da Libertadores. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o defensor não deverá entrar em campo nas partidas contra o Atlético-MG, neste sábado, e contra o Bahia, na próxima terça-feira.

O jogador se lesionou durante a Data Fifa quando fez parte do elenco da seleção brasileira nos jogos das Eliminatórias contra Venezuela e Uruguai. O desejo do Fluminense era tê-lo em campo em partidas da Série A para que ele chegasse com ritmo de jogo contra o Boca Juniors, porém, isso não será possível.

Nino tem feito um trabalho intensivo de recuperação com direito a dieta. O desejo do Fluminense é que ele entre em campo com 100% das condições na final do próximo dia 4. Na atual temporada, o zagueiro atuou em 49 jogos, com cinco gols e duas assistências.