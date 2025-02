German Cano fez dois gols na goleada sobre o Águia de Marabá pela Copa do Brasil - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/02/2025 07:30 | Atualizado 27/02/2025 07:47

Rio - Germán Cano voltou a brilhar em 2025. Após sofrer com lesões e viver uma temporada turbulenta no ano passado, o ídolo tricolor reencontrou o caminho das redes e é o artilheiro do Fluminense no ano. Em apenas um mês, o camisa 14 já igualou o número de gols marcados em 2024 e está cada vez mais perto de alcançar o centésimo gol pelo clube.

No ano passado, Cano marcou sete gols em 42 jogos. Já em 2025, balançou as redes sete vezes em nove partidas disputadas. Já em 2022 e 2023, combinou 84 gols — sendo o artilheiro do futebol brasileiro nas duas ocasiões. Ao todo, o argentino soma 98 gols pelo Fluminense e está a dois de chegar na marca centenária.

Com 98 gols marcados, Cano é o segundo maior artilheiro do Fluminense no século, atrás de Fred, com 199, além de ser o terceiro estrangeiro com mais gols na história do clube, atrás do britânico Welfare, com 161, e do argentino Russo, com 155. Em quatro anos, o camisa 14 superou ídolos como Doval, Romerito, Conca, entre outros.

O Fluminense venceu o Águia de Marabá por 8 a 0, aplicou a sua maior goleada na história da Copa do Brasil e garantiu vaga na segunda fase contra o Caxias-RS, no dia 5, em horário a confirmar, fora de casa. O Tricolor volta a campo no próximo domingo (2), às 18h (de Brasília), contra o Volta Redonda, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal do Carioca.