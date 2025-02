Arias fez um gol e deu uma assistência na goleada por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Arias fez um gol e deu uma assistência na goleada por 8 a 0 sobre o Águia de MarabáMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 27/02/2025 09:30 | Atualizado 27/02/2025 09:31

Rio - Um dos destaques do Fluminense na temporada, Jhon Arias desencantou. O colombiano marcou um dos gols da vitória por 8 a 0 sobre o Águia de Marabá, nesta quarta-feira (26), em Belém, pela primeira fase da Copa do Brasil, e fez uma homenagem a Paulo Henrique Ganso.

Arias foi escolhido pelo técnico Mano Menezes para assumir o lugar de Ganso, que foi afastado por causa de uma miocardite. O camisa 10, inclusive, realiza exame nesta quinta (27) para reavaliar a situação. No papel de "maestro", o colombiano já soma quatro assistências no ano.

Na goleada sobre o Águia de Marabá, Arias fez um gol e uma assistência — para Germán Cano, que igualou a marca do ano passado . O colombiano, aliás, é o jogador com mais passes para gols do argentino (21) desde 2022, quando começaram a jogar juntos.

Com o gol marcado contra o Águia de Marabá, Arias chegou a 44 com a camisa tricolor. O colombiano é o oitavo estrangeiro com mais gols na história do Fluminense. Na frente, ele já começa a ver de perto nomes como Romerito (59), Conca (56) e Etchegaray (51).

Estrangeiros com mais gols pelo Fluminense:

1º - Welfare: 161 gols

2º - Russo: 155 gols

3º - Cano: 98 gols

4º - Doval: 70 gols

5º - Romerito: 59 gols

6º - Conca: 56 gols

7º - Etchegaray: 51 gols

8º - Arias: 44 gols

9º - Rongo: 37 gols

10º - Villalobos: 33 gols