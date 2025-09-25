Fluminense aprova novo terceiro uniforme nas cores grená e dourado para 2025 - Reprodução

Fluminense aprova novo terceiro uniforme nas cores grená e dourado para 2025Reprodução

Publicado 25/09/2025 22:30

Rio - O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou a terceira camisa para 2025. Em reunião realizada nesta quinta-feira (25), nas Laranjeiras, os conselheiros aprovaram o novo uniforme por 53 votos a dois. A peça ficou disponível para apreciação e tem previsão de lançamento para outubro.

A terceira camisa do Fluminense será predominantemente na cor grená com detalhes em dourado. Entre os principais detalhes, a gola será parecida com uma rolê, com uma linha dourada contornando a área. Já a manga terá os logotipos da Umbro em dourado.

Nas redes sociais, os torcedores já fizeram montagens com imagens do possível uniforme. A inspiração foi a terceira camisa já apresentada pelo Grêmio, que também é patrocinado pela Umbro. A empresa costuma fazer um desenho parecido para as terceiras linhas dos clubes que a fornecedora patrocina.

Esta será a última camisa lançado pela Umbro para o Fluminense. A parceria com a fornecedora de material esportivo começou em 2020 e o contrato é válido até o fim deste ano. O Tricolor, inclusive, já tem conversas com outras fornecedoras para a próxima temporada e anunciará a substituta até o fim do ano.