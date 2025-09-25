Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense - Fluminense FC

Publicado 25/09/2025 15:54

Rio - Luis Zubeldía é o novo técnico do Fluminense. O argentino foi anunciado nesta quinta-feira (25), após o pedido de demissão de Renato Gaúcho depois da eliminação da Copa Sul-Americana, na terça (23). Ele assinou um contrato até o fim de 2026.

Junto com o comandante de 44 anos, chegam os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas. A nova comissão técnica já começará os trabalhos com o elenco nesta sexta feira (25), visando ao confronto de domingo contra o Botafogo, pelo Brasileirão.

No anúncio, o Fluminense destacou o título da Copa Sul-Americana de 2023 conquistado por Zubeldía pela LDU e sua recente passagem no São Paulo. Um dos motivos para a contratação foi justamente o bom desempenho em jogos de mata-mata, já que o Tricolor ainda disputa a semifinal da Copa do Brasil, em dezembro.

"No ano passado, levou a equipe às quartas de final da Conmebol Libertadores e da Copa do Brasil e terminou o Campeonato Brasileiro na sexta colocação, garantindo vaga direta para a Libertadores desse ano", diz trecho da nota.

Treinador desde 2008, o argentino iniciou a carreira no Lanús, justamente algoz da eliminação na Copa Sul-Americana. Ele ainda treinou Racing (ARG), Barcelona de Guayaquil (EQU), Cerro Porteño (PAR) e Alavés (ESP).

No Fluminense, Zubeldía terá pela frente a missão de garantir vaga na Libertadores de 2026 conquistando o título da Copa do Brasil ou pelo Campeonato Brasileiro. O Time de Guerreiros atualmente é o oitavo colocado na competição nacional.

O próximo desafio já será neste domingo (29), às 16h (de Brasília). O Tricolor enfrenta o Botafogo pela 25ª rodada do Brasileiro.