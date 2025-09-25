Luis Zubeldía é o novo técnico do FluminenseFluminense FC
Fluminense anuncia Luis Zubeldía como novo técnico
Argentino de 44 anos substitui Renato Gaúcho que pediu demissão na terça-feira
Conselho Deliberativo aprova terceira camisa do Fluminense para 2025
Uniforme tem previsão de lançamento para outubro
Fluminense volta a ter estrangeiro como técnico após 28 anos; relembre outros
Luís Zubeldia assinou contrato até o fim de 2026
Fluminense fica perto de acertar com Luís Zubeldía para substituir Renato Gaúcho
Ex-técnico do São Paulo deve assinar com o Tricolor em breve
Felipe Melo critica saída de Renato Gaúcho do Fluminense: 'Eu não deixaria a equipe assim'
Treinador pediu demissão do Tricolor após eliminação na Copa Sul-Americana
Fluminense se reúne para debater perfil e não tem pressa para definir próximo técnico
Marcão deve comandar o time contra o Botafogo, domingo (28), no Maracanã
