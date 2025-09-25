Luis Zubeldía - Rubens Chiri/São Paulo

Publicado 25/09/2025 11:20 | Atualizado 25/09/2025 11:31

Rio - Luís Zubeldía deve ser o substituto de Renato Gaúcho no Fluminense. Segundo o site "ge", o Tricolor encaminhou um acerto com o ex-treinador do São Paulo e a assinatura do contrato está por detalhes.

Mesmo perto do acordo, Zubeldía não deve comandar o time no clássico com o Botafogo, no domingo (28), no Maracanã. O time terá o auxiliar permanente Marcão à beira do campo.

Se contratado, Zubeldía quebrará um período de quase 30 anos sem um treinador estrangeiro no Fluminense. O último foi Hugo de León, em 1997.

O treinador argentino está livre no mercado desde junho, quando foi demitido do São Paulo. Em mais de um ano no clube paulista, foram 74 jogos, com 35 vitórias, 22 empates e 17 derrotas.