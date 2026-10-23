Millán ficará fora de atividade no Fluminense pelas próximas semanas - Marina Garcia / Fluminense

Millán ficará fora de atividade no Fluminense pelas próximas semanasMarina Garcia / Fluminense

Publicado 23/10/2026 16:58

pode ficar mais de um mês fora de combate, mas por causa de uma lesão grau 2 no músculo adutor da coxa direita. O Fluminense perde mais um titular para a reta final do Brasileirão para conseguir o objetivo de retornar à Libertadores de 2027. Depois de Martinelli , Millán é outro que, mas por causa de uma

O Tricolor confirmou o problema após a realização de exames de imagem e tem previsão de retorno do zagueiro de quatro a seis semanas. Ou seja, caso a recuperação leve o tempo máximo, Millán pode não jogar mais nesta temporada.

Isso porque a última partida no Brasileirão será na semana dos dias 2 e 3 de dezembro, contra o Red Bull Bragantino. E justamente no momento em que o colombiano se firmou como titular da zaga ao lado de Thiago Silva desde que Marcão assumiu o comando da equipe.

Ele já vinha ganhando chances com Zubeldía, mas sofreu uma lesão mais grave, de grau 3 no músculo posterior da mesma coxa direita, no meio julho de 2026. Na época, o zagueiro teve retorno antes do esperado, ficando menos de um mês em tratamento.

Entretanto, tinha Ignácio à frente na disputa pela titularidade na zaga, até que o companheiro também se machucou e abriu a brecha.



Qual será a dupla de zaga

Agora, Ignácio deve voltar ao time, já que tornou-se a terceira opção do treinador. A defesa também deve ter outra mudança, pois a tendência é que Thiago Silva seja poupado contra Chapecoense, no sábado, às 19h30 (de Brasília), por causa do gramado sintético da Arena Condá. com isso, Igor Rabello pode jogar também.



Martinelli também pode voltar só em 2027

Além de Millán, o Fluminense corre contra o tempo para poder contar com Martinelli ainda nesta temporada. O volante passará por uma artroscopia no joelho esquerdo na próxima semana para recuperação de uma lesão detectada no menisco lateral por causa de durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, no último dia 14, no Maracanã.



Sem danos estruturais graves, o meio-campista passou por tratamento intensivo em dois turnos durante a última semana para tentar disputar a volta, em São Paulo. Porém acabou vetado no último teste na quarta-feira (21).



Próximos jogos do Fluminense no Brasileirão



- Chapecoense x Fluminense: no sábado (24 de outubro), às 21h30, na Arena Condá.



- Fluminense x Internacional: na quarta (28 de outubro), às 19h30, no Maracanã.



-Vitória x Fluminense: no dia 6 de novembro, às 20h, no Barradão.