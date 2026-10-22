Abel Ferreira celebra classificação do Palmeiras sobre o Fluminense - Cesar Greco / Palmeiras

Abel Ferreira celebra classificação do Palmeiras sobre o FluminenseCesar Greco / Palmeiras

Publicado 22/10/2026 21:50

Após classificação sofrida contra o Fluminense , nesta quarta-feira (21), Abel Ferreira contou bastidores do Palmeiras antes e durante a disputa de pênaltis que selou a vaga na final da Libertadores. O português admitiu não ter assistido a nenhuma das cobranças, tanto do time paulista, quanto do carioca. Além disso, revelou que tinha "protocolo" ensaiado com a equipe, fórmula que já repetiu em outras oportunidades.

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"Todos os pênaltis aqui não vi nenhum. Fiz o trabalho que tinha que fazer com os jogadores, pré, durante a semana, não os preparei para bater, porque em treino nada replica a intensidade emocional de um pênalti em dia de jogo", iniciou Abel Ferreira, em entrevista coletiva, após eliminar o Tricolor.



Na sequência, o treinador abriu o jogo sobre o tal roteiro. Ele se mostrou calejado por derrotas em disputas anteriores, e disse que o plano é fechado, seguido à risca pelos jogadores, independente dos riscos de eliminação ou triunfo. Por fim, novamente enfatizou a pressão que os atletas enfrentam ao cobrar pênalti diante de um estádio lotado.

"Já perdi tantas vezes em pênaltis, criei um protocolo e ponto. E seguimos, fechado, sabendo que podemos ganhar ou perder. Ninguém tem receita mágica, é no que você acredita. (...) Já falei com a presidente, nosso diretor. Nunca vou conseguir colocar no treino intensidade emocional desse momento. Bater uma série de cinco pênaltis, com 40 mil pessoas olhando à espera que marque e outros à espera que falhe. Conseguem imaginar a intensidade emocional?", completou o português.



Como foi a eliminação do Fluminense?

Na última quarta-feira (14), Fluminense e Palmeiras disputaram o jogo de ida da semifinal da Libertadores no Maracanã. Mais letal, o clube paulista abriu o placar no primeiro tempo e ampliou a vantagem no segundo. Porém, já no fim, o garoto Wesley Natã descontou para o time carioca.

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Uma semana depois, na partida de volta, no Nubank Parque, as propostas foram parecidas. Com vantagem no placar agregado, o Palmeiras não criou muitas chances, optando por "cozinhar" o jogo e deixar o tempo passar. Do outro lado, o Tricolor também não vivia sua noite mais efetiva. Porém, já aos 37 da etapa final, o volante Hércules marcou e levou o duelo para os pênaltis.

Na disputa, os três primeiros batedores de cada time converteram suas cobranças. No entanto, após Piquerez reabrir vantagem para o Palmeiras, Nonato parou no goleiro alviverde Carlos Miguel. Depois, Marlon Freitas deslocou o Fábio e sacramentou a eliminação do Fluminense.