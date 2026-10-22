Abel Ferreira celebra classificação do Palmeiras sobre o FluminenseCesar Greco / Palmeiras
Palmeiras explica 'protocolo' de pênaltis contra o Fluminense
Abel Ferreira confessou que não assistiu a nenhuma das cobranças da disputa que acabou em eliminação do Tricolor na Libertadores
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Apesar da eliminação, Felipe Melo exalta atuação do Fluminense
Comentarista afirmou que o Tricolor fez por merecer a classificação, mas reconheceu a competência do Palmeiras nas cobranças de pênaltis
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