Guilherme Arana em ação pelo Fluminense diante do Palmeiras, no Nubank ParqueMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

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Theo Faria
Lateral-esquerdo do Fluminense, Guilherme Arana detalhou o clima no vestiário depois da eliminação na semifinal da Libertadores. O Tricolor até venceu o Palmeiras por 1 a 0, quarta-feira (21), no Nubank Parque, mas deixou o torneio continental na disputa por pênaltis. A partida de ida havia terminado em vitória do Verdão por 2 a 1, no Maracanã.
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“Ficou um clima de velório (no vestiário), de muita tristeza, por tudo o que fizemos durante o jogo. Infelizmente, na decisão por pênaltis, fomos eliminados. Mas temos outra missão agora, que é classificar para a próxima Libertadores”, iniciou o jogador, na zona mista.

“Que essa Libertadores que passou nos sirva de aprendizado para que terminemos o ano classificados e que ano que vem possamos entrar para vencer”, complementou.
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A eliminação do Fluminense para o Palmeiras

O Fluminense dominou o primeiro jogo, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades criadas e viu o Palmeiras ser letal. Flaco López e Marlon Freitas abriram vantagem para o Verdão. Wesley Natã, nos acréscimos da etapa final, balançou a rede e manteve o Tricolor vivo no confronto.

O segundo embate foi pouco animado, mas ganhou emoção no fim. Hércules deixou tudo igual no placar agregado e levou a decisão da classificação para as penalidades. Nas cobranças, porém, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 5 a 3. Carlos Miguel pegou o pênalti de Nonato.
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Foco no Campeonato Brasileiro

Agora, o Fluminense só disputa o Campeonato Brasileiro até dezembro. Neste momento, o Tricolor soma 51 pontos e ocupa a quinta posição. O próximo compromisso será contra a Chapecoense, sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 32ª rodada da competição nacional.
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Os jogos que restam ao Fluminense

. Chapecoense x Fluminense (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vitória x Fluminense (06/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro