Guilherme Arana em ação pelo Fluminense diante do Palmeiras, no Nubank ParqueMarcelo Gonçalves / Fluminense FC
“Ficou um clima de velório (no vestiário), de muita tristeza, por tudo o que fizemos durante o jogo. Infelizmente, na decisão por pênaltis, fomos eliminados. Mas temos outra missão agora, que é classificar para a próxima Libertadores”, iniciou o jogador, na zona mista.
“Que essa Libertadores que passou nos sirva de aprendizado para que terminemos o ano classificados e que ano que vem possamos entrar para vencer”, complementou.
A eliminação do Fluminense para o Palmeiras
O segundo embate foi pouco animado, mas ganhou emoção no fim. Hércules deixou tudo igual no placar agregado e levou a decisão da classificação para as penalidades. Nas cobranças, porém, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 5 a 3. Carlos Miguel pegou o pênalti de Nonato.
Foco no Campeonato Brasileiro
Os jogos que restam ao Fluminense
. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Vitória x Fluminense (06/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro
. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro
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