Guilherme Arana em ação pelo Fluminense diante do Palmeiras, no Nubank Parque - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Guilherme Arana em ação pelo Fluminense diante do Palmeiras, no Nubank ParqueMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 22/10/2026 15:03 | Atualizado 22/10/2026 16:42

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“Ficou um clima de velório (no vestiário), de muita tristeza, por tudo o que fizemos durante o jogo. Infelizmente, na decisão por pênaltis, fomos eliminados. Mas temos outra missão agora, que é classificar para a próxima Libertadores”, iniciou o jogador, na zona mista.



“Que essa Libertadores que passou nos sirva de aprendizado para que terminemos o ano classificados e que ano que vem possamos entrar para vencer”, complementou. “Ficou um clima de velório (no vestiário), de muita tristeza, por tudo o que fizemos durante o jogo. Infelizmente, na decisão por pênaltis, fomos eliminados. Mas temos outra missão agora, que é classificar para a próxima Libertadores”, iniciou o jogador, na zona mista.“Que essa Libertadores que passou nos sirva de aprendizado para que terminemos o ano classificados e que ano que vem possamos entrar para vencer”, complementou.

A eliminação do Fluminense para o Palmeiras

O Fluminense dominou o primeiro jogo, mas não conseguiu aproveitar as oportunidades criadas e viu o Palmeiras ser letal. Flaco López e Marlon Freitas abriram vantagem para o Verdão. Wesley Natã, nos acréscimos da etapa final, balançou a rede e manteve o Tricolor vivo no confronto.



O segundo embate foi pouco animado, mas ganhou emoção no fim. Hércules deixou tudo igual no placar agregado e levou a decisão da classificação para as penalidades. Nas cobranças, porém, o Palmeiras levou a melhor e venceu por 5 a 3. Carlos Miguel pegou o pênalti de Nonato.

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Foco no Campeonato Brasileiro

Agora, o Fluminense só disputa o Campeonato Brasileiro até dezembro. Neste momento, o Tricolor soma 51 pontos e ocupa a quinta posição. O próximo compromisso será contra a Chapecoense, sábado (24), às 19h30 (de Brasília), na Arena Condá, pela 32ª rodada da competição nacional.

Os jogos que restam ao Fluminense

. Chapecoense x Fluminense (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vitória x Fluminense (06/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro