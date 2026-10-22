Rivais fizeram montagem com comemoração de Germán Cano - Reprodução / X

Rivais fizeram montagem com comemoração de Germán CanoReprodução / X

Publicado 22/10/2026 08:30 | Atualizado 22/10/2026 09:05

Torcedores rivais se divertiram na internet com a eliminação do Fluminense da semifinal da Libertadores nesta quarta-feira (21), no Nubank Parque. Após vencer o Palmeiras por 1 a 0 com gol na reta final da partida, o Tricolor foi derrotado nos pênaltis e deu adeus à competição. Flamenguistas, botafoguenses, vascaínos e palmeirenses lembraram, em publicações nas redes sociais, como Jhon Arias abandonou o clube carioca e conseguiu sair superior no duelo. Confira os memes a seguir!

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Como foi o jogo



O time do técnico Marcão, que precisava da vitória depois de perder por 2 a 1 na ida, começou o duelo com mais posse de bola e quase abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, em boa chance de Arana. Os cariocas seguiram mais perigosos até a pausa para hidratação.

Depois, o Palmeiras acertou um pouco mais a marcação e deixou o Fluminense menos confortável na partida. Com o tempo, o Tricolor passou a ceder mais espaços. O clube paulista teve uma grande chance aos 32 minutos em contra-ataque com Andreas Pereira, mas o meia acabou finalizando para fora. Logo depois, Marcão colocou Samuel Xavier e Wesley Natã nas vagas de Canobbio e Guga.

Na primeira jogada de Wesley Natã, o Fluminense chegou ao seu gol. Aos 37 minutos, o jovem fez bela jogada individual e tocou para Hércules, que finalizou firme ao fundo da rede, levando a disputa para os pênaltis. Todos os atletas de ambos os times converteram suas cobranças, até Nonato fazer a quarta do Tricolor; Carlos Miguel defendeu. Então, Marlon Freitas acertou o chute decisivo, garantindo o Palmeiras na final pelo segundo ano consecutivo.

Jogadores comentam eliminação

O zagueiro e capitão Thiago Silva ressaltou a qualidade da equipe mesmo após a eliminação e defendeu Nonato. "Fico feliz com a nossa caminhada, enfrentamos um grande rival aqui dentro, fomos melhores que eles em 180 minutos. Nonato fez uma grande partida, acho que não merecia. Agora é cuidar dele, cuidar da cabeça, porque a pessoa pega para ele a responsabilidade e acho que não merece", disse.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana também lamentou a derrota nos pênaltis. "Não tem muito o que falar, acho que fizemos uma grande semifinal. Queremos agradecer o nosso torcedor que apoiou bastante a gente. Queríamos chegar na final. Mesmo tomando os dois gols no primeiro jogo, controlamos as duas partidas. Acho que jogamos pra c... aqui também", afirmou.

As duas equipes voltam a jogar pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana. Neste sábado (24), o Fluminense encara a Chapecoense, em Santa Catarina, às 19h30, enquanto o Palmeiras entra em campo no mesmo dia, contra o Bragantino, em São Paulo, às 18h30.