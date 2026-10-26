Alisson deve deixar o Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Alisson deve deixar o FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 26/10/2026 18:20

A temporada ainda não acabou, o Fluminense luta por uma vaga na Libertadores, mas a tendência é que pelo menos um jogador não fique para 2027. O volante Alisson, de 33 anos, deverá ser devolvido ao São Paulo no fim do ano depois do término do seu empréstimo.

O atleta chegou ao Fluminense em março a pedido de Luis Zubeldía, ex-treinador do clube das Laranjeiras, que trabalhou com Alisson no São Paulo. O veterano foi contratado como uma reposição de Lima, que havia deixado o Tricolor rumo ao América, do México.

Alisson teve algumas oportunidades com o argentino, mas não agradou os torcedores. O volante não conseguiu desempenhar o esperado e se tornou a última opção do setor, atrás de Martinelli, Nonato, Hércules, Bernal e Otávio.

Na paralisação da Copa do Mundo, o Fluminense negociou o uruguaio com o Real Betis, mas mesmo assim o tempo de Alisson em campo não aumentou. Tudo piorou depois que Zubeldía foi demitido e o volante perdeu ainda mais espaço.

A última partida de Alisson pelo Fluminense aconteceu no empate por 2 a 2 contra o Vitória, em maio, antes da disputa da Copa do Mundo, no Maracanã, pelo Brasileirão. Com Marcão, o volante não entrou em campo em nenhum jogo.

No total, o volante entrou em campo em 11 jogos e deu uma assistência. O empréstimo de Alisson com o Fluminense tem uma opção de compra no valor de R$ 15 milhões, porém, o clube das Laranjeiras dificilmente irá exercê-la.

Revelado pelo Cruzeiro, Alisson passou pelo Grêmio, antes de chegar ao São Paulo em 2022. No clube paulista, viveu seu melhor momento em 2023, quando conquistou o inédito título da Libertadores pelo Tricolor do Morumbi. Ele tem contrato com o tricampeão mundial até o fim do ano que vem.

Momento do Fluminense

Eliminado da Libertadores, o Fluminense vem passando por um momento difícil no Brasileiro. Com três derrotas seguidas para Flamengo, Santos e Chapecoense, a equipe de Marcão caiu da terceira para a quinta colocação na tabela. De acordo com os cálculos do matemático Tristão Garcia, no site "Infobola", o Tricolor conta com 23% de chances de ficar entre os quatro primeiros e obter uma vaga direta para a Libertadores em 2027.

Atualmente, o Fluminense tem 51 pontos em 32 jogos. A equipe de Marcão tem pela frente o Internacional, nesta quarta-feira (28), no Maracanã, depois joga em Salvador contra o Vitória, no próximo dia 6, encara o São Paulo, no Morumbi, no próximo dia 16, recebe o Mirassol no próximo dia 22, e depois o Cruzeiro no dia 29 de novembro e encerra sua participação na Série A contra o Bragantino, no interior de São Paulo, no dia 2 de dezembro.