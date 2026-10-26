Alisson deve deixar o FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Sem espaço no Fluminense, Alisson deve voltar ao São Paulo em 2027
Jogador, de 33 anos, chegou ao clube a pedido de Zubeldía, entrou em campo em 11 partidas e não agradou os torcedores com seu rendimento
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