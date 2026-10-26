Soteldo em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos Castilho - Marina Garcia / Fluminense FC

Soteldo em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoMarina Garcia / Fluminense FC

Publicado 26/10/2026 11:28

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Antes, o venezuelano havia viajado para encarar o Palmeiras, quarta-feira (21), no Nubank Parque, na partida de volta da semifinal da Libertadores. No entanto, não entrou em campo e viu o Tricolor



Ele já apresenta o incômodo há algum tempo, mas tem participado normalmente da maioria das atividades no CT Carlos Castilho. Depois de passar por um recondicionamento físico, a expectativa é que o camisa 30 esteja apto e ganhe minutagem diante do Colorado. Antes, o venezuelano havia viajado para encarar o Palmeiras, quarta-feira (21), no Nubank Parque, na partida de volta da semifinal da Libertadores. No entanto, não entrou em campo e viu o Tricolor ser eliminado nos pênaltis do banco de reservas.Ele já apresenta o incômodo há algum tempo, mas tem participado normalmente da maioria das atividades no CT Carlos Castilho. Depois de passar por um recondicionamento físico, a expectativa é que o camisa 30 esteja apto e ganhe minutagem diante do Colorado.

Os números de Soteldo pelo Fluminense



Soteldo chegou ao Fluminense em meados do ano passado, contratado para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. O atacante, porém, sofreu com lesões e demorou a engrenar. Em 2026, ganhou sequência e melhorou o desempenho, especialmente sob o comando de Marcão.



O venezuelano ainda não conseguiu balançar a rede nesta temporada, mas deu três assistências em 34 jogos, sendo 17 entre os titulares.

Situação no Campeonato Brasileiro

O Fluminense precisa vencer para seguir firme na briga por uma vaga no G-4 do Campeonato Brasileiro. Neste momento, ocupa a quinta posição, com 51 pontos - três a menos do que o Athletico-PR, quarto colocado. O Internacional vive momento completamente oposto e é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com 35.

O duelo do Tricolor com o Colorado acontecerá às 19h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 33ª rodada da competição nacional.

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Os jogos que restam ao Fluminense

. Fluminense x Internacional (28/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vitória x Fluminense (06/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. São Paulo x Fluminense (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Mirassol (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Fluminense x Cruzeiro (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Fluminense (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro