Jon Jones falou sobre motivos que o fizeram ficar sem lutar (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 02/03/2023 15:45 | Atualizado 02/03/2023 16:04

O retorno de Jon Jones ao octógono está cada vez mais próximo. Sem lutar desde 2020, quando venceu Dominick Reyes na decisão unânime e manteve o cinturão meio-pesado, o americano retorna ao UFC no próximo sábado (4), na luta principal do UFC 285, em Las Vegas (EUA), enfrentando Ciryl Gane na disputa do título vago da divisão dos pesados. Vale ressaltar que será a estreia de "Bones" na categoria até 120kg.



Embora Jones tenha passado por algumas divergências contratuais com o UFC no ano em que realizou seu último combate, ele garante que essa não foi a razão pela qual ele ficou três anos afastado do octógono. Segundo o ex-campeão, não houve nenhuma discordância com o Ultimate para seu retorno, mas o que o impediu de voltar antes foi seu desejo em retornar em uma melhor forma física, conforme revelou em entrevista à ESPN americana.



"O prolongamento da minha estreia no peso-pesado não teve nada a ver com dinheiro ou estar chateado com o UFC. Eu só queria estar na minha melhor versão quando voltasse, e senti que estava pronto para ir há cerca de um ano. Precisávamos descobrir os adversários, e havia muitas movimentações do UFC, mas agora estamos aqui. Nós temos Ciryl Gane, e eu sinto que todas as estrelas estão apenas alinhadas para mim", declarou o americano.