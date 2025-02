Saquarema Summer National Open vai abrir o Circuito Costa do Sol 2025 - (Foto: CBJJD)

Saquarema Summer National Open vai abrir o Circuito Costa do Sol 2025 (Foto: CBJJD)

Publicado 26/02/2025 07:00 | Atualizado 26/02/2025 12:26

Criada em 2012 - após o sucesso da FJJD-Rio - com o intuito de valorizar e profissionalizar os eventos de Jiu-Jitsu em todo o Brasil, a CBJJD segue em expansão. E atualmente, além do Circuito Rio Mineirinho que chega à sua 18ª edição e parcerias em Rondônia e Mato Grosso, a Confederação realiza o Circuito Costa do Sol, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.O trabalho fora da capital do Rio começou há cerca de três anos, com o Angra International Cup, e desde então a CBJJD evoluiu até a criação de novos circuitos. E segundo a organização, o Costa do Sol vai oferecer três passagens internacionais em 2025."Assim como no Circuito Rio Mineirinho, os campeões do ranking do Circuito Costa do Sol também vão ser premiados com passagens internacionais para disputar a Eurocup 2025 da ISBJJA, em Portugal, em uma experiência única para os atletas", afirmou Rogério Gavazza, presidente da CBJJD.Ao todo, o Circuito Costa do Sol 2025 contará com quatro etapas, todas valendo pontos no ranking. A primeira, Saquarema Summer National Open, está marcada para os dias 29 e 30 de março, com disputas Gi & No-Gi e inscrições abertas no site www.cbjjd.com.br