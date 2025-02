Arept Mundial vai em busca de títulos no Campeonato Mineiro 2025 - (Foto: Reprodução)

Arept Mundial vai em busca de títulos no Campeonato Mineiro 2025 (Foto: Reprodução)

Publicado 27/02/2025 09:15

Celeiro de grandes campeões, como os faixas-preta Romulo Barral, Bernardo Feria, Felipe Preguiça, entre tantos outros, Minas Gerais segue sua ascensão no cenário doJiu-Jitsu nacional. Com campeonatos cada vez melhores - e maiores -, além de nomes da nova geração em ação, o estado se destaca também pelo trabalho da Liga Mineira de Jiu-Jitsu (LMJJ), fundada em 2022.



Criada com o intuito de valorizar e profissionalizar os eventos em Minas Gerais, a LMJJ é a responsável pelo Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu, que em 2024 teve mais de 10.000 atletas disputando o título de campeão mineiro e, entre as equipes, a Arept Mundial como um dos destaques.

Fundada por Paulo Peposo, a equipe tem mais de 60 anos de tradição, e na sede do Clube Libanês, em Belo Horizonte-MG, é comandada pelo policial civil e faixa-preta Gabriel Reis, entusiasta da Liga e que analisou o atual cenário do Jiu-Jitsu no estado."Eu vejo o cenário muito bom! Minas tem um histórico de grandes atletas, professores e escolas, e atualmente tem surgido bons eventos. Eu sinto que a comunidade do Jiu-Jitsu mineiro está crescendo, além de se envolvendo de maneira cada vez mais profissional com o esporte", disse Gabriel, que continuou:"A Liga se destaca como uma entidade que vem proporcionando aos atletas a possibilidade de disputar um título estadual em um campeonato com padrão internacional e premiações de alto nível. Eles vêm fazendo algo que era uma carência em Minas Gerais, pois faltava uma entidade que de fato valorizasse os atletas dentro do âmbito estadual".Reunido atletas de todo o estado, a LMJJ anunciou oito etapas para o Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu 2025. A primeira aconteceu em fevereiro, em Ubá, enquanto a segunda está marcada para os dias 15 e 16 de março, em Juiz de Fora, com inscrições abertas no site www.lmjj.com.br. Animado para a sequência da temporada, Gabriel projetou:"Estamos com alguns atletas competindo pelo ranking nas categorias juvenil e adulto, e alguns professores disputando certas etapas. De uma maneira geral, estamos envolvidos com os eventos da Liga, da IBJJF e do ADCC. E para a etapa de Juiz de Fora, vamos otimistas. A Arept Mundial está treinando bastante e vamos buscar o título por equipes, além de manter a liderança do ranking nas categorias que estamos brigando", encerrou.Ao longo da temporada, serão mais de R$ 135 mil em premiações distribuídos pela LMJJ. Junto a isso, as bonificações para os campeões do ranking 2025 incluem passagem para o Abu Dhabi World Pro 2026, inscrição para o Campeonato Brasileiro da CBJJ – Gi & No-Gi – e free passpara o próximo Campeonato Mineiro. Isso, sem falar, na formação da seleção mineira de Jiu-Jitsu.